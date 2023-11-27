رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت المديرات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لجميع طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال موقع الوزارة الإلكترونى.

وعلى صعيد متصل بدأت بعض المحافظات السماح للطلاب بالتسجيل.

خطوات ملء بيانات استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال هذا الرابط من هنا.

تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بكل طالب.

اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم منها منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة – الإعدادية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة من التلميذ.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

خمس صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء، حيث بمقاس 4×6، ومطبوع اسم كل طالب على صورته.

رسوم المصروفات الدراسية والتي تم دفعها بالبريد المصري.

رسوم سداد الامتحان من البريد المصري أيضًا.

شهادة ميلاد الطالب الأصل منها وليس الصورة.

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب ومكتوب بها رقم الهاتف الشخصي له.

طباعة الاستمارة فورًا بعد كتابتها والتأكد من أن المعلومات المسجلة من قبل الطالب أو ولي أمره صحيحة.

موعد التسجيل على استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جارٍ الآن تسجيل أولياء الأمور والطلاب لاستمارة الشهادة الإعدادية، حيث هذه الاستمارة مهمة جدًا لدخول اختبارات الفصل الدراسي الأول، والتي من خلالها تظهر النتائج بها للطلاب والطالبات، مع العلم أن هذه الاستمارة يمكن التقديم بها بكل سهولة بعد نهاية العام الدراسي إلى المرحلة الثانوية، سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

موعد امتحانات منتصف العام 2024

من المفترض أن الامتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات تبدأ يوم التاسع من شهر يناير القادم 2024، حيث تستمر الاختبارات لمدة أسبوعين تقريبًا.