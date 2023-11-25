السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية عن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن التسجيل فيما يخص الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم. 

فى هذا السياق ترصد “الدستور” كل ما يجب معرفته عن الاستمارة، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

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«الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة»

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الأوراق المطلوبة والتى منها 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعي واضح أمام الصورة، ويتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار في جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهي الاستمارة الإلكترونية- بطاقة تحقيق الشخصية. ويتم تقديم بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولي الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس في موقع آخر.

«رابط التسجيل»

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الموقع الرسمى لها على الإنترنت أن تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الإمتحانات متاح الآن التسجيل ومراجعة البيانات للصفوف التالية: الصف الثالث الإعدادى وشهادات التعليم الفنى.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمى على الإنترنت فى رسالتها للطلاب: لكى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكترونى المدرسى الخاص بك وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكترونى المدرسى وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط التسجيل على استمارة الشهادة الاعدادية وهو كالتالى https://moe-register.emis.gov.eg/

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