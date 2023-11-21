الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024.. وقيمة الرسوم

طلاب الاعدادية
طلاب الاعدادية

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم في محافظات الجمهورية حيث تعد الاستمارة الوسيلة الوحيدة لحضور الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024

يمكن استخدام رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) لإدخال بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي الراغبين في دخول امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023_2024.

يدخل الطالب عبر الموقع الالكتروني بياناته كاملة في الخانات المخصصة لذلك عنه وعن المواد التي يدرسها خلال العام والادارة التعليمية والمدرسة المقيد بها وتحميل الأوراق اللازمة والتي يتم من خلالها تحديد أماكن أرقام جلوس الطالب في الامتحانات نصف العام ونهاية العام الدراسي الحالي.

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موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023-2024

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قيمة رسوم استمارة امتحانات الإعدادية 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في جميع محافظات الجمهورية لسداد رسوم استمارة الاعدادية حيث يسدد ولي الأمر مبلغ 158 جنيها رسوم الاستمارة ويحصل على إيصال دفع يتم تسليمه لإدارة المدرسة مع الاوراق المطلوبة.

يذكر أن موعد امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية الذي تم تحديده في المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي هو يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 والذي يستمر نحو أسبوع على الأقل حيث يتم الامتحان على مستوى مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

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خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2024 إلكترونيا ورسوم تحريرها

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تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الاعدادية 2024

هناك عدة أوراق يجب على ولي الأمر التأكد منها قبل تسجيل استمارة الامتحانات لطلاب 3 إعدادي والتي تتلخص فيما يلي:-

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء مدون عليها الاسم رباعي.

إيصال دفع رسوم الاستمارة المقدرة ب 158 جنيه من أحد مكاتب البريد.

إيصال دفع رسوم الدراسة للعام الحالي من أحد مكاتب البريد.

شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

صور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية.

طابع دعم مشروعات تعليمية فئة 10 جنيهات.

تسلم إلى المدرسة المقيد بها الطالب.

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية إستمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية الإعدادية طلاب الصف الثالث الاعدادي

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