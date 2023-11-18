موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023-2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، لمعرفة موعد انعقاد الامتحانات للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وذلك وفقا للمخطط الزمني المعلن رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها للعام الدراسي الحالي، لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وفقا للمخطط الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية

وطلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم ١٤ يناير 2024 وفقًا للجدول التي يقره كل مديرية تعليمية بالمحافظات.

بينما تنطلق الامتحانات للصفوف الأولى يوم ٩ يناير، بينما يؤدي طلاب الصفوف الأولى في التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 وينطلق الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 9 يناير 2024 والتي تستمر حتى يوم 25 يناير في كافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي يتم إعلانها في المدارس عقب تعليمات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

إجازة نصف العام 2024

إجازة نصف العام، تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 والتي تستمر لمدة 15 يوما.

والفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات، تنطلق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 والذي ينتهي في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

ووفقا للخريطة الزمنية، تكون مدة الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي الحالي 35 أسبوع بدون الإجازات الرسمية منها نحو 17 أسبوع في الفصل الدراسي الأول و18 أسبوع في الفصل الدراسي الثاني وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وعن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الجاري، تبدأ يوم 25 مايو 2024 فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 وامتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وفقا للمخطط الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي.

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