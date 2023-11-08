الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 بالمدارس والجامعات

يبحث عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد وتفاصيل الخطة الزمنية المحددة والموضوعة للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الدراسة بالعام الدراسي الجديد بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد وجاء كالتالي

يبدأ الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- ينتهي العام الدراسي الأول 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.



الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024

وجاء الجدول الزمني المحدد من التعليم العالي لطلاب الجامعات كالتالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024

وتبدأ إجازة منتصف العام 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 في الجامعات اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وستنتهي الدراسة رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.