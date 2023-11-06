للمدارس والجامعات.. موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024 للتعليم العام والأزهرى

مع مضي ثلث الفصل الدراسي الأول تزداد التساؤلات من طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وموعد إجازة منتصف العام للاستفادة منها في السفر والتنزه ومن المتوقع أن ينتهي الترم الأول للعام الدراسي 2023-2024 يوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك حسب الخريطة الزمنية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الجاري.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

تم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023-2024 وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ الفصل الأول في 30 سبتمبر 2023 وسيستمر حتى 25 يناير 2024/ ستبدأ امتحانات الفصل الأول في يوم الأحد 14 يناير 2024، بينما ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

إجازة منتصف العام الدراسي 2024

أما بالنسبة إلى إجازة منتصف العام، فستبدأ في يوم 27 يناير 2024 وستستمر لمدة أسبوعين، حيث ستبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024، وتنطبق تلك الخطة على كافة سنوات النقل في المراحل الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك الجامعات.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس والجامعات

وحسب ما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، وأشارت إلى أن تلك المواعيد موحدة لكل من التعليم الإبتدائي والإعدادية والثانوية وكذلك التعليم الفني والأزهري والعالي.

إمتحانات نهاية العام الدراسي للعام الدراسي 2023- 2024

ستبدأ امتحانات التيرم الثاني في يوم السبت 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، ولكن كل إدارة تعليمية لها حرية ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤديها الطالب، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو المقبل. هذه المعلومات أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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