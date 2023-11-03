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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات نصف العام 2024 وإجازة الفصل الدراسي الأول

امتحانات
امتحانات

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الترم الثاني، وتبدأ حالة التأهب والاستعداد للامتحانات يكثر التساؤل عن موعد امتحانات نصف العام 2024 وإجازة الفصل الدراسي الأول عبر جوجل، من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك يكون مع انتهاء بعض المدارس لامتحان شهر أكتوبر لطلبة النقل في العام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024 وإجازة الفصل الدراسي الأول

لذلك يستعرض "الدستور"، ميعاد امتحانات نصف العام 2024 لطلبة الابتدائي والإعدادي، وميعاد إجازة الفصل الدراسي الأول.

موعد امتحانات نصف العام 2024 الابتدائي والإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث يكون من المقرر أن ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف الابتدائية والإعدادية في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وذلك سيكون مع مراعاة الجداول التي ستضعها المدارس والمديريات التعليمية، وسيعتمدها المحافظين.

موعد بدء امتحان الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني 

ويبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل في مدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني (جدارات) في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

ومن المقرر أن سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت الموافق 10 فبراير 2024 إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت 25 مايو 2024. 

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موعد إجازة الفصل الدراسي الأول 2024

وعلي أن ستكون إجازة نصف العام أسبوعين وتبدأ من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وستنتهي الخميس 8 من فبراير 2024، وفي حالة التعارض لموعد إجازة نصف العام مع موعد إجازة وزارة التعليم العالي بمصر والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية سيتم توحيد الإجازة معهما. 

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