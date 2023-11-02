تبعًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.. موعد إجازة نصف العام 2024

موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2023/2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

“الدستور” تستعرض في التقرير التالى جميع لتفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسى الحالى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، موضحة أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:

الفصل الدراسي الأول 2023/2024

أوضحت الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى نشرت على الموقع الرسمى للوزارة فى بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 أن بداية الفصل الدراسى الأول هو من يوم 30 سبتمبر2023 وحتى 25 يناير2024

الفصل الدراسى الثانى 2024

أوضحت الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى نشرت على الموقع الرسمى للوزارة فى بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 أن بداية الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ حتي يوم الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول لجميع صفوف النقل

أشارت الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن بدء امتحانات الفصل الدراسى الاول لجميع صفوف النقل يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2024

أوضحت الخطة الزمنية أن بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024:

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024:

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق ١ يونيو 2024 وفقا للخطة الزمنية التى وضعتها الوزارة.

متى اجازة نصف العام 2024؟

ذكرت الوزارة من خلال منشورها الخاص بالخطة الزمنية والذى نشر على موقعها الإلكترونى أنه من المقرر أن تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، مشيرة إلى أنه سيتم توحيد الإجازة مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية اذا وجد تعارض في موعد إجازة نصف العام.

وتشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.