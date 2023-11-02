الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات نصف العام 2024.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي

امتحانات
امتحانات

ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحانات نصف العام 2024 للعام الدراسي 2023/2024 والتي اقترب موعدها مع بدء العام الجديد 2024 والتي تستمر لأسبوعين تقريبًا لصفوف النقل وفق جداول الامتحانات التي تنشر بشكل رسمي قرب موعد الامتحانات.

موعد امتحانات نصف العام 2024.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي

تنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024. 

وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي من السبت   ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتستمر حتى الخميس ٨ فبراير  2024، ثم يبدأ الترم الثاني من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤  وحتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

موعد امتحانات نصف العام 2023 - 2024.. وميعاد إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام 2024 وموعد امتحانات الترم الأول؟

اختبارات شهر أكتوبر 2023 

وانتهت اليوم اختبارات شهر أكتوبر 2023 وهي نظام التقييم الجديد المتبع من وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فيما عدا الشهادة الاعدادية والصف الثالث الثانوي. 

ويتم حساب نتيجة اختبارات أكتوبر ضمن نتيجة امتحانات نصف العام وكذلك اختبارات نوفمبر التي سُتجرى في اخر اسبوع من الشهر. 

تستهدف الاختبارات التي تتم كل شهر خلال الفصل الدراسي أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر وتقيس نواتج التعلم المستهدف لدى الطالب وتكون محصلته التعليمية جيدة. 

اقرأ أيضا:

موعد امتحانات نصف العام 2023 - 2024.. وميعاد إجازة نصف العام

txt

بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير لانش بوكس لذيذ

txt

وزير التعليم: نولى مادة التربية الدينية أهمية قصوى للارتقاء بها

التحصيل الدراسي في العام الدراسي 

وجاءت توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة توعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة،وأهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.

موعد امتحانات نصف العام 2024 امتحانات نصف العام 2024 امتحانات نصف العام لعام الدراسي الجديد 2023 2024 إجازة نصف العام الدراسي اختبارات شهر أكتوبر 2023 التحصيل الدراسي في العام الدراسي

مواد متعلقة

بمناسبة الدراسة.. أفكار سريعة لتحضير لانش بوكس لذيذ

وكيل "تعليم الغربية" يُتابع انتظام الدراسة مع مديري الإدارات

الأكثر قراءة

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

استقالة أمير رمسيس من إدارة مهرجان القاهرة السينمائى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

إحالة عصابة "الزيت والأرز" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان