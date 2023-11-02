ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحانات نصف العام 2024 للعام الدراسي 2023/2024 والتي اقترب موعدها مع بدء العام الجديد 2024 والتي تستمر لأسبوعين تقريبًا لصفوف النقل وفق جداول الامتحانات التي تنشر بشكل رسمي قرب موعد الامتحانات.

موعد امتحانات نصف العام 2024.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي

تنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام 2024 وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023/2024 تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024.

وتبدأ اجازة نصف العام الدراسي من السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتستمر حتى الخميس ٨ فبراير 2024، ثم يبدأ الترم الثاني من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ وحتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

اختبارات شهر أكتوبر 2023

وانتهت اليوم اختبارات شهر أكتوبر 2023 وهي نظام التقييم الجديد المتبع من وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي فيما عدا الشهادة الاعدادية والصف الثالث الثانوي.

ويتم حساب نتيجة اختبارات أكتوبر ضمن نتيجة امتحانات نصف العام وكذلك اختبارات نوفمبر التي سُتجرى في اخر اسبوع من الشهر.

تستهدف الاختبارات التي تتم كل شهر خلال الفصل الدراسي أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر وتقيس نواتج التعلم المستهدف لدى الطالب وتكون محصلته التعليمية جيدة.

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التحصيل الدراسي في العام الدراسي

وجاءت توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة توعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة،وأهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.