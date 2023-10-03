الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 ورابط تحميل المناهج التعليمية للطلاب

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 نالت هذه الكلمات الكثير من البحث على محرك البحث جوجل، وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستعلام عن تفاصيل هذا العام وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024

يستعرض موقع الدستور في التقرير التالي تفاصيل الخطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم لهذا العام الدراسي الجديد 2023/2024.

يستمر هذا الفصل الدراسي للعام الدراسي الجديد 2023/2024 الذي بدأ منذ السبت الماضي 30 سبتمبر 2023 حتى 27 يناير 2024.

وتكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير 2024.

ويكون موعد عودة الطلاب بالفصل الدراسي الثاني بداية من السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ ويستمر حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

شعار العام الدراسي الجديد 2023/2024

في مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستعراض استعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ذكر الوزير أن الوزارة ترفع هذا العام شعار التربية والتأكيد على التربية الايجابية وقيم لمواطنة والولاء والانتماء.

وأضاف أن الوزارة نفذت حقيبة تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعي بالصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، وتستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومديري المدارس للمرحلة الابتدائية، مؤكدًا على أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.

وذكر الدكتور رضا حجازي خلال المؤتمر أنه في إطار الاهتمام بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات منها توفير مواد تعليمية وتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرح وافى وعميق وتحتوي على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها وتدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتم إتاحتها على موقع الوزارة.

رابط الحصول على المكتب التعليمية والمواد الدراسية للصفوف المختلفة للعام الدراسي الجديد من هنا.

من خلال الرابط السابق يمكن الوصول إلى كافة المواد والمناهج التعليمية والتدريبية التي توفرها وزارة الترربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب بمختلف المراحل.