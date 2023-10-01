في أول أيام الدراسة.. وزارة الداخلية تصطحب أبناء الشهداء وتهديهم حقائب مدرسية

حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء وأسر الشهداء في مختلف المناسبات، وتزامنًا مع اليوم الدراسي الأول، تخليدًا لذكرى الشهداء التي ستظل سيرتهم العطرة في ذاكرة الوطن وتبقى تضحياتهم وبطولاتهم موضع فخر واعتزاز على مر التاريخ.

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قامت وزارة الداخلية بإيفاد عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء في أول أيام العام الدراسي الجديد، وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كافة متطلباتهم، يأتي ذلك تأكيدًا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة، وأنها ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والفداء.

وقد أعرب أبناء الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفانًا بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

ومن جانبهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.