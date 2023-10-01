الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تحرر 218 مخالفة للمحلات بسبب ترشيد الكهرباء

محلات
محلات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من غلق 218 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 218 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

مجلس الوزراء قرار الغلق المحال للمخالفة وزارة الداخلية أخبار الحوادث

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