الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم: لم نستقبل شكاوى في أول يوم دراسة.. وتعليمات بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات المركزية لم تستقبل أي شكاوى اليوم بشأن أول يوم دراسي فى عدد من المحافظات من بينهم القاهرة والجيزة.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن أغلب مديرى المديريات قاموا بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقاموا بعمل جولات تفقدية للاطمئنان على سير العملية التعليمية فى أول أيامها.

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وأكد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

 

كما تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي وكان في استقباله هالة كمال مدير عام الإدارة.

 

وخلال الزيارة أكد سلومة، انتظام سير اليوم الأول للعملية الدارسية وتم تنفيذ آلية لدخول الطلاب، حيث كان اليوم دخول طلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي كما أكد وكيل الوزارة على توفير واستغلال القاعات والحجرات غير المستغلة لعمل مجموعات الدعم لطلاب المرحلة الثانوية.

كما واصل وكيل الوزارة جولاته وذلك بمتابعة وتفقد مدرسة سميرة موسى التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب معالي المحافظ، وكان في استقبالهم الأستاذ أسامة نوح مدير عام الإدارة.
حيث تفقدوا الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي.


وأكدت نائب المحافظ، استلام الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات كما شاركت نائب المحافظ والسيد وكيل الوزارة الطلاب بزراعة الأشجار وذلك لمبادرة زراعة 600 شجرة مثمرة، كما تابع أيضًا وكيل الوزارة الإشراف في الأدوار وتواجد المشرفين عند دخول الطلاب والطالبات الفصول.

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