بالتزامن مع بدء الدراسة.. خبير تربوي يقدم 7 نصائح للقضاء على صراع "التختة الأولى"

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد يعد الصراع على “التختة الأولى” من أبرز المشكلات في أول أيام الدراسة، لذلك يستعرض “الدستور” بعض النصائح للخبير التربوى تامر شوقى؛ لحل تلك الأزمة.

وقال تامر شوقى إن أبرز المشكلات المستمرة في بداية كل عام دراسي هى صراع التلاميذ بل وأولياء أمورهم على حجز المقاعد الأولى في الفصل اعتقادا منهم أن ذلك يجعل التلميذ يستوعب بشكل أكبر، وينتج عن تلك الظاهرة العديد من المشكلات مثل إصابة بعض التلاميذ لكسور وجروح في أول أيام الدراسة نتيجة للتدافع.

وأشار إلى أنه يمكن حل مشكلة الصراع على التختة الأولى باتباع الآتي:

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• نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور أن التحصيل الأكبر للدروس وفهمها لا يرتبط بترتيب جلوس الأبناء بل المهم الاندماج في التعلم وتركيزه مع شرح المعلم.

• الاهتمام بتنظيم الفصول المدرسية لتأخذ المقاعد الشكل الدائرى بدلا من المتتالي.

• ترتيب التلاميذ في الفصل بحيث يمكن أن يكون بعض التلاميذ الأكثر طولا في المقاعد الأمامية والأقصر في الخلفية مما يعوقهم عن المتابعة.

• وضع قواعد صارمة لترتيب جلوس التلاميذ بحيث تكون المقاعد الأولى للتلاميذ ذوى المشكلات في السمع أو البصر أو قصيرى القامة.

• تقليل كثافة الفصول قدر الإمكان.

• التنبيه على المعلمين بالتحرك في الفصل أثناء الشرح قدر الإمكان لتوصيل المعلومات لكل التلاميذ بوضوح

• توعية أولياء الأمور بإمكانية أن يعيد المعلم شرح الأجزاء التي لم يفهمها التلميذ مرة أخرى