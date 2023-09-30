السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التعليم: لم نستقبل أى شكاوى بشأن أول يوم دراسة.. والقاهرة والجيزة تتأهب

طلاب
طلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  أنه لا توجد مشكلات فى أول يوم مدارس بالمحافظات التى بدأت دراسة اليوم السبت 30 سبتمبر.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لم تستقبل أى شكاوى اليوم من المدارس، وأشارت المصادر إلى أن الغرفة مستمرة فى متابعة العام الدراسي فى المحافظات، التى تبدأ غدًا الأحد، وأبرزها القاهرة والجيزة. 

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وكانت قد عممت مدارس القاهرة والجيزة بعض التعليمات الخاصة ببداية العام الدراسى، والتى يبدأ بها غدًا، وجاءت التعليمات كالتالى: 

1/ الاهتمام بمتابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة.

2/ المرور اليومى لمدير عام الإدارة ووكيل الإدارة بالتناوب لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

3/ الالتزام والانضباط من الجميع منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي.

4/ سرعة سد العجز فى المعلمين لجميع التخصصات وعدم الترخيص بنصف الوقت لأى معلم لحين سد العجز.

5/ التأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.

6/  ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب داخل المدارس والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية.

7/ الاطمئنان والتأكد من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية، واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلي. 

8/ تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، ويتم جلوس الطلاب بشكل تبادلى واستغلال جميع الفراغات المتاحة بالمدرسة.

9/ الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب.

10/ التأكيد على وجود زائرة صحية بالمدرسة، لمتابعة حالات الطلاب الصحية، وفى حال ظهور أى أعراض مرضية لدى الطالب يتم تقديم الإسعافات الأولية، ويتم عزل الطالب المصاب.

11/ التأكيد على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 167/2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، وعدم إجبار ولى الأمر على شرائها من أماكن معينة، وكذلك التزام السادة المعلمين بالزى المناسب باعتبارهم قدوة يحتذى بها الطلاب. 

12/ التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري رقم  187 بتاريخ 21/9/2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعى.

13/ التأكيد على ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب وتسجيله إلكترونيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمى الغياب والمنقطعين.

14/ متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد فى الطابور المدرسى وداخل الفصول وفقًا للجدول المدرسي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.

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