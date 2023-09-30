مدير عام التعليم الفني يتابع انتظام الدراسة بالبحيرة

استقبل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم السبت، هاشم جامع، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، نائبًا عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مستهل جولة تفقدية لزيارة عدد من مدارس التعليم العام والفني مع أول أيام العام الدراسي الجديد، تفقدا خلالها مدارس "أحمد عرابي الابتدائية - مدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع الإعدادية - مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات - مدرسة الشهيد محمد فوزي الحوفى الميكانيكية - مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية العسكرية".

الترحيب بالطلاب الجدد

وتابع هاشم جامع، انطلاق الدراسة اليوم، والتي بدأت بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة في طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد، وأخرى عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة كما تضمنت أول حصة دراسية عن معركة العبور في حرب أكتوبر وتعريف الطلاب بالرموز والنماذج المشرفة من أبناء قواتنا المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن، وكذا التوعية والتعريف بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

وبالتزامن مع انطلاق الدراسة اليوم السبت، انتظم الطلاب والطالبات بالصفوف الأولى بمختلف المراحل الدراسية داخل ٩٣٦ مدرسة تعمل اليوم موزعة على جميع الإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن تستكمل الدراسة غدًا الأحد، بالصفوف الثانية بمختلف المراحل وباقي الصفوف الأولى، حيث تستقبل مدارس المحافظة وعددها ٤٢٢٤ مدرسة بكل مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة أكثر من ١.٧ مليون طالب وطالبة خلال الأيام الأولى من الدراسة.

جولات تفقدية

وتم التأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية بالقيام بجولات مماثلة لمراجعة الاستعدادات والالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة، مع تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، مع العمل على تذليل المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولًا بأول.

كما تم خلال الجولة الاطمئنان على نظافة المدارس، وتنفيذ الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب؛ لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.