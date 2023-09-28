الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة: 360 مدرسة تستعد لاستقبال 252 ألف طالب بكفر الدوار

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجَّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية المدارس والمعاهد الأزهرية لاستقبال الطلاب دون وجود معوقات، موجهًا في الوقت نفسه نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية بتكثيف المرور على المدارس بنطاقي المدينة والمركز. 

استعدادات العام الدراسي الجديد 

قامت مروة رافع، نائب رئيس المدينة، يرافقها محمد عباس، وكيل الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار، بجولة ميدانية بنطاقي المدينة والمركز، تابعا خلالها الاستعدادات النهائية بالمدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومدى جاهزيتها والإجراءات التي اتخذت مؤخرًا في هذا الشأن، وأيضًا حالة النظافة بنطاق المدارس وسلامة الطرق المؤدية إليها، والتأكد من عدم وجود إشغالات على أسوار المدارس وعمل كردون أمني فاصل بين المدرسة وأي أعمال حفر، مع التأكد من وجود العلامات التحذيرية والإرشادية حفاظًا على سلامة الطلاب. 

وتابعت نائب رئيس المدينة، أيضًا أعمال النظافة والتجميل وتقليم وتهذيب الأشجار داخل المدارس، وكذلك النظافة العامة للحمامات وتواجد المياه بها مع التأكد من تطهير خزانات المياه، وتم تفقد عدد من الفصول والمعامل والمكتبات، وكذلك التجهيزات الجارية بقاعات رياض الأطفال، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على بدء العملية التعليمية، فضلًا عن متابعة تسليم الزي المدرسي للطلاب، والتأكد من استلام المدارس للكتب المدرسية، مع متابعة التجهيزات القائمة استعدادًا لتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب بسهولة ويُسر. 

٣٦٠ مدرسة بكفر الدوار 

جدير بالذكر أن عدد ٣٦٠ مدرسة بنطاقي المدينة والمركز، سوف تستقبل مع بداية العام الدراسي الجديد عدد ٢٥٢ ألفًا و٣٤١ طالبًا بالمراحل التعليمية المختلفة، بواقع ١١٥ ألفًا و٩٨٠ طالبًا بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية بندر كفر الدوار وعددها ٩٧ مدرسة، وكذلك ١٣٦ ألفًا و٣٦١ طالبًا بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية مركز كفر الدوار وعددها ٢٦٣ مدرسة. 

من جهته، شدد اللواء عبدالعزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، على تكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وكذلك إزالة أي إشغالات على أسوار المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حُسن سير العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

كفر الدوار العام الدراسي محافظة البحيرة أدعية استقبال العام الجديد نهال بلبع

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