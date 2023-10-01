وزير التعليم: لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها 6.3 طالبة، وعدد الفصول 16 فصلًا.

وفي مستهل زيارتهما للمدرسة، حضر الدكتور رضا حجازي، واللواء خالد عبدالعال، طابور الصباح وتحية العلم، وقدما التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيان لهن عامًا دراسيًا موفقًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطالبات أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنّ من أداء واجباتهن وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

ووجه الوزير عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطالبات، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كل الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

كما أشار الوزير إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطالبات على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، كما وجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، موضحًا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

من جانبه، قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق، كما طمأن أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لإنجاح العملية التعليمية.

وأكد محافظ القاهرة حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائيًا بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكل الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٥٨١٣ مدرسة، والتي تضم ٦٠٩١٠ فصول، منها ٢٨٠٧ مدارس حكومية و٣٠٠٦ مدارس خاصة لاستيعاب أكثر من ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلًا.

وأشار محافظ القاهرة إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.

كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكدًا على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.

وأكد محافظ القاهرة أيضًا على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد شريف الشندى، المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد جود، رئيس حى شرق مدينة نصر، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأحمد شعبان، مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

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طلاب

طلاب