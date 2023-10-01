الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بدء توافد الطلاب على المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد (صور)

توافد الطلاب على
توافد الطلاب على المدارس

بدأ، قبل قليل، توافد طلاب الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادي والثانوي، على المدارس، بجميع محافظات الجمهورية، في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2024.

ورصد "الدستور" بالصور توافد الطلاب وأولياء الأمور، لحضور طابور الصباح في اليوم الأول.

والتزمت المدارس بتخصيص اليوم الأول لاستقبال طلاب الصفوف الأولى، لاستقبالهم والترحاب بهم ومعرفة أماكنهم.

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وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية في المديرية.

كما وجّه الوزير مديري المديريات التعليمية بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها.

كما وجّه الوزير المديريات التعليمية بضرورة مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

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وشدد حجازي على المديريات بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كل سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، كما شدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وألزم الوزير المديريات التعليمية بتفعيل تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الأول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

توافد الطلاب على المدارس
توافد الطلاب على المدارس
توافد الطلاب على المدارس
توافد الطلاب على المدارس
توافد الطلاب على المدارس
توافد الطلاب على المدارس
المراحل التعليمية الصفوف الأولى مدرسة الهلال الأحمر التجريبي تصليح المقاعد المكسرة أولياء الأمور نظافة الفصول تحية العلم والسلام الجمهوري

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