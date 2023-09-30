السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل خطة "الداخلية" لتأمين العام الدراسى 2023/2024

وزارة الداخلية تؤمن
وزارة الداخلية تؤمن المدارس

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خططًا أمنية  لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلًا عن تكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات.

وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفيرالمناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024.

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"الداخلية": تطبيق خطة تأمين سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسى غدًا

كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلًا عن الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

 

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كيفية تأمين المعلومات السرية في عملك من مجرمي الإنترنت؟

وقد قامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لا سيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

أجهزة وزارة الداخلية خطط أمنية لتأمين خطط أمنية لتأمين كافة المدارس العام الدراسي الجديد 2023 2024 سيارات الاغاثة الخدمات المرورية

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