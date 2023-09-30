تفاصيل خطة "الداخلية" لتأمين العام الدراسى 2023/2024

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خططًا أمنية لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، فضلًا عن تكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم من المدارس والجامعات.

وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفيرالمناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024.

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كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق السريعة والمحاور لتسيير حركة المرور، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلًا عن الربط الكامل بغرف العمليات، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا التأكيد على سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين.

وقد قامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لا سيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.