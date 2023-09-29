"الداخلية": تطبيق خطة تأمين سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسى غدًا

تبدأ وزارة الداخلية غدًا السبت، تطبيق خطة تأمين المدارس والمعاهد والجامعات، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى بـ وزارة الداخلية - في تصريحٍ صحفيِّ اليوم الجمعة - إن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجَّه القطاعات الأمنية المعنية، ببذل كل الجهود؛ لتأمين سير العملية التعليمية، وتوفير المناخ الآمن للطلبة، وللقائمين على العملية التعليمية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2024 .

خطة تأمين بدء العام الدراسي 2024

وأوضح أن الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها وزارة الداخلية ، تتضمن تكثيف الوجود الأمني والمروري بمحيط كافة المدارس، والمعاهد، والجامعات، والطرق المؤدية إليها، وكذلك بكل المحاور والميادين والطرق المهمة، فضلًا عن تكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل.

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وتابع أن الخطة الأمنية تتضمن أيضًا تقديم المساعدة للطلاب، للوصول إلى المدارس والجامعات في سهولة ويسر، فضلًا عن مواصلة تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة.

وأكد المصدر الأمني، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجَّه القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالقيام بجولات تفقدية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك لمتابعة الحالة الأمنية، لاسيما بمحيط المدارس، والمعاهد، والجامعات، لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

مواعيد دخول الطلاب في العام الدراسي الجديد 2024

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت مواعيد دخول الطلاب على مدار الأسبوع الأول من الدراسة، والبالغ عددهم 25 مليون طالب، يتم توزيعهم على أكثر من 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تخصيص اليوم الأول لطلاب الصفوف الأولى في كل مرحلة من مراحل التعليم، الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، على أن يتم استقبال باقي الطلبة، وفق الجدول الذي حددته كل مديرية تعليمية في كل محافظة.