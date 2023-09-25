توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 والرياضيات

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 ، من أهم ما يشغل بال طلاب المرحلة الاعدادية وكذلك أولياء الأمور لمعرفة توزيع منهج العربي للمرحلة الاعدادية 2024 وخريطة العام الدراسي بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024.

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

وينشر “الدستور” لطلاب المرحلة الاعدادية وكذلك اولياء الامور توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024 .

اعتمد مكتب مستشار مادة اللغة العربية بمركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية من الصف الأول الإعدادي حتى الثالث الإعدادي، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024 خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وخصصت الوزارة شهر يناير للمراجعة العامة على منهج اللغة العربية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الاعدادية 2024

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توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024

وكذلك يقدم الدستور توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024 وجاءت كالتالي:

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024

توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الاعدادية 2024

وأصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتطبيق امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وسيبدأ تطبيقها العام الدراسي المقبل 2023 /2024م.

نظام “البوكليت” ليس بجديد على الامتحانات، حيث عملت به وزارة التربية والتعليم لعدة سنوات في امتحانات الثانوية العامة سابقًا، ويهدف إلى مواجهة محاولات الغش.