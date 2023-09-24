الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللوتري 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا

تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024، والمعروفة أيضًا باسم قرعة التأشيرة أو برنامج تأشيرة الهجرة DV، هي برنامج سنوي تقدمه الحكومة الأمريكية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للحصول على تأشيرة هجرة دائمة إلى الولايات المتحدة.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

يتم تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية، يجب تقديم الطلب خلال فترة التقديم، والتي تبدأ في أكتوبر من كل عام وتنتهي في نوفمبر من نفس العام.

ويتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 في مايو 2024، إذا تم اختيار المتقدم، فسوف يتلقى رسالة إلكترونية تتضمن رقم التأكيد الخاص به.

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أوراق تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

المستندات المطلوبة للتقديم في اللوتري

تتطلب عملية التقديم على الهجرة العشوائية لامريكا 2024 مجموعة من المستندات، وهي كالآتي:

النموذج DS-5501: هو النموذج الرئيسي للتقديم على الهجرة العشوائية، ويتضمن معلومات شخصية عن المتقدم وأسرته.

الصور: يجب تقديم صورتين حديثة للمتقدم وزوجته وأطفاله، بحجم 2x2 بوصة، وخلفية بيضاء.

جواز السفر: يجب تقديم نسخة من جواز سفر ساري المفعول للمتقدم وزوجته وأطفاله.

شهادة الميلاد: يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد سارية المفعول للمتقدم وزوجته وأطفاله.

شهادة الزواج: يجب تقديم نسخة من شهادة زواج سارية المفعول للمتقدم وزوجته.

شهادة الطلاق: يجب تقديم نسخة من شهادة طلاق سارية المفعول للمتقدم إذا كان مطلقًا.

شهادة وفاة الزوج/الزوجة: يجب تقديم نسخة من شهادة وفاة الزوج/الزوجة إذا كان المتقدم أرملًا أو أرملة.

شهادة الميلاد الأمريكية: يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد أمريكية لأحد أفراد الأسرة إذا كان لدى المتقدم أحد أفراد الأسرة المولودين في الولايات المتحدة.

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كيفية تقديم المستندات الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يتم تقديم المستندات المطلوبة للهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية.

يجب تقديم جميع المستندات باللغة الإنجليزية أو المترجمة إلى اللغة الإنجليزية من قبل مترجم مرخص.

يجب أن تكون جميع المستندات أصلية أو مصدقة من قبل جهة رسمية.

يجب أن تكون جميع المستندات صالحة في تاريخ التقديم.

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