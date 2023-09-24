الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تترأس لجنة اختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

ترأست السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إحدى لجان المرحلة الأخيرة للجان الخاصة باختبار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء الاكاديمية الوطنية للتدريب NTA، حيث تم اختبار عدد من المصريات من دول مختلفة من دول الخليج والدول الأوروبية.

 

“جندي”  تثمن التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية


وثمنت السفيرة سها جندي التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، وما تقدمه الأكاديمية من برامج، مشيرة إلى أن برنامج المصريات بالخارج برنامج متميز يتخرج منه العديد من الشخصيات القيادية ويساهم في تبوأهن المناصب التنفيذية، وتؤهلهم بكل القدرات القيادية، ويتسم بالحداثة، وكذلك البعد الوطني.

وأشارت الوزيرة إلى أنها التقت عددًا من خريجات البرنامج، وتحدثن عن تميز هذا البرنامج مشيدات بالحكومة المصرية لدعمها المصريين في الخارج، رغم عدم وجودهم في مصر، ودعم المرأة المصرية في أي مكان توجد به، مؤكدة أن البرنامج يعد انعكاسًا واضحًا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية بالداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه في ضوء جهود الدولة في الجمهورية الجديدة. 

 

الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"


وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنه يتم الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، خلال لقائها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها المصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم، وستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات للمشاركة في برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، مثمنة دور الأكاديمية ومديرها التنفيذي والتعاون المثمر والبناء مع وزارة الهجرة.

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