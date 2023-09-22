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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تعرف على موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 والشروط

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لامريكا

يبحث المواطنون عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر الموقع الرسمي للهجرة العشوائية في الولايات المتحدة الامريكية.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

يأتي موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 هو من 7 أكتوبر 2023 حتى 5 نوفمبر 2023، وذلك حسب الموقع الرسمي للهجرة العشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية:

ويمكنك التقديم على الهجرة العشوائية من خلال الموقع الرسمي للهجرة العشوائية: https://dvprogram.state.gov/

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شروط تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 

شروط تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 هي كالتالي:

  1. أن يكون المتقدم مواطناً لدولة ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة، وتعتمد هذه الشروط على عدد المتقدمين من كل دولة في السنوات الأخيرة.
  2. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أن يكون لديه خبرة عمل لمدة سنتين في مهنة تتطلب تدريباً لمدة عامين على الأقل.
  3. أن يكون المتقدم قادراً على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.
  4. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي سوابق جنائية.

ويمكنك التحقق من شروط تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 من خلال الموقع الرسمي للهجرة العشوائية: https://dvprogram.state.gov/

وفيما يلي شرح مفصل لشروط الأهلية:

1. أن يكون المتقدم مواطناً لدولة ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة

تعتمد هذه الشروط على عدد المتقدمين من كل دولة في السنوات الأخيرة. وتقوم الحكومة الأمريكية بإصدار قائمة الدول المؤهلة للهجرة العشوائية كل عام.

2. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أن يكون لديه خبرة عمل لمدة سنتين في مهنة تتطلب تدريباً لمدة عامين على الأقل.

لا يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية، ولكن يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أن يكون لديه خبرة عمل لمدة سنتين في مهنة تتطلب تدريباً لمدة عامين على الأقل.

3. أن يكون المتقدم قادراً على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية

لا يشترط أن يكون المتقدم ناطقاً باللغة الإنجليزية بطلاقة، ولكن يجب أن يكون قادراً على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بشكل أساسي.

4. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي سوابق جنائية

يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي سوابق جنائية.

وبعد التأكد من استيفاء المتقدم للشروط المذكورة، يمكنه التقديم على الهجرة العشوائية من خلال الموقع الرسمي للهجرة العشوائية. وتبلغ تكلفة التقديم 330 دولار أمريكي.

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