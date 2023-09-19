يتساءل المواطنون عن كيفية تقديم شكوى لمجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تم إنشاؤه لاستقبال طلبات تقديم شكوى لمجلس الوزراء إلكترونيا.

كيفية تقديم شكوى لمجلس الوزراء

أَنشئت بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

تسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة:

انتقل إلى موقع بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة على الإنترنت

انقر فوق الزر "تسجيل الدخول" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في الحقول المخصصة.

انقر فوق الزر "تسجيل الدخول".

انشاء حساب على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب جديد باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق الزر "إنشاء حساب" في أسفل الصفحة.

أدخل اسمك الأول والأخير وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

اختر نوع الشكوى التي تريد تقديمها.

أدخل تفاصيل الشكوى في الحقول المخصصة.

انقر فوق الزر "إنشاء حساب".

بمجرد تسجيل الدخول، ستتمكن من عرض الشكاوى التي قدمتها، وتتبع حالة الشكاوى، والرد على الاستفسارات من الجهات الحكومية.

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فيما يلي بعض النصائح لتسجيل دخول بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة:

تأكد من استخدام اسم مستخدم وكلمة مرور قوية.

احتفظ بنسخة احتياطية من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك في مكان آمن.

إذا نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصين بك، فيمكنك طلب إعادة تعيين كلمة المرور.

لطلب إعادة تعيين كلمة المرور، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق الزر "نسيت كلمة المرور" في أسفل الصفحة.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المخصص.

انقر فوق الزر "إرسال".

ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.