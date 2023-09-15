المرحلة الثالثة، رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الإلكتروني، يبحث عنه قطاع كبير من أولياء الأمور والطلاب الذين سجّلوا في المرحلة الثالثة من التنسيق 2023، خاصة عن ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وهو ما ترصده “الدستور” في التقرير التالي:

المرحلة الثالثة.. رابط بوابة الحكومة المصرية موقع التنسيق الالكتروني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023/2024 موقع بوابة الحكومة المصرية

علي جميع الطلاب اتباع بعض الخطوات وذلك من اجل الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023/2024 وذلك عن طريق الآتي:-

الدخول في البداية الي موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

وسوف تظهر أمامك بيانات الطالب.

وتقوم بعد ذلك باضافة جميع المعلومات الشخصية.

وستظهر أمامك الكلية المرشح لها.

وتقوم بالنقر على زر طباعة الاستمارة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات؟

- صورة من بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 6 صور حديثة 4*6.

- استمارة 2 جند «للذكور».

- المصاريف.

ـ ملئ استمارة بيانات الطالب وتسليمها مع الملف الذي يحتوي على المستندات المذكورة أعلاه بإدارة شؤون الطلاب.

تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

فتحت وزارة التعليم العالي باب التسجيل لرغبات تنسيق الثانوية العامة 2023 للطلاب الناجحين في الدور الثاني ضمن المرحلة الثالثة. يمكن للطلاب التسجيل في الفترة من 9 سبتمبر حتى 11 سبتمبر 2023.

وقد قررت الوزارة حينها تمديد فترة التسجيل ليوم إضافي حتى الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

موعد الدراسة بالعام الدراسي الجديد

يذكر أن كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء موعد الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات.

ووفقًا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارتي التعليم والتعليم العالي، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

اقرأ أيضا:

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ورابط الحصول عليها