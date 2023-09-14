الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لينك نتيجة تنسيق المرحلة التالتة 2023 برقم الجلوس

تنسيق المرحلة الثالثة
تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نقدم لطلاب الثانوية العامة لينك نتيجة تنسيق المرحلة التالتة 2023 برقم الجلوس، حيث يترقب الكثير من الطلاب والطالبات و أولياء أمورهم، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للدور الأول و الثاني، وذلك بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات.

و خلال السطور التالية، نستعرض لكم لينك وموعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفي هذا الإطار، بدأ طلبة الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، واستمرت حتي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وتم استئناف تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد مرة أخرى ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، لتبدأ من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر حتي يوم الاثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدورين الأول والثاني، خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ورابط الحصول عليها

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

خطوات الحصول علي نتيجة المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الثانوية العامة التعرف على نتيجة المرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، عبر إتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/.
خطوة ثانية "2": اختيار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.
خطوة ثالثة "3": اختيار الطالب نتائج المرحلة الثالثة.
خطوة رابعة "4": اختيار الطالب مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
خطوة خامسة "5": يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.
خطوة سادسة"6": يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.
خطوة سابعة "7": يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.
خطوة ثامنة "8": الضغط على الخطوة الثانية.
خطوة تاسعة "9": تظهر أمام الطالب/ة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة التالتة 2023 برقم الجلوس

وفي هذا الصدد، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من خلال الرابط التالي:
https://tansik.digital.gov.eg/application/

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