الخميس 14 سبتمبر 2023
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مصر

موقع التنسيق الإلكتروني| رابط نتيجة تنسيق الثانوية العامة والأزهرية 2023 برقم الجلوس

تنسيق
تنسيق

تصدر رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقبول في الكليات والمعاهد قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات للاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ونتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات للدبلومات والمعاهد الفنية 2023.

موقع التنسيق الإلكتروني 

ويرصد "الدستور" رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد الحكومية، بالتزامن مع استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدورين الأول والثاني.

كما تستعد جامعة الأزهر الشريف لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للدور الأول والثاني خلال الساعات المقبلة، على أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن التقديم خلال المهلة المحددة سابقًا.

استعلم الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدور الأول والثاني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثانى

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة 

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني اقتراب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثاني، خلال الساعات المقبلة.

وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت مواعيد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023، حتي يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.

وعادت الوزارة وفتحت تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر، وحتى الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
  • اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • الضغط على أيقونة نتائج المرحلة الثالثة.
  • اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
  • إدخال الطالب المستعلم رقم الجلوس.
  • تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب.
  • إدخال الرقم التأكيدي.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 

في السياق ذاته، أعلن موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 لطلاب الدور الأول والثاني خلال الساعات المقبلة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
  • اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.
  • الضغط على أيقونة نتائج تنسيق جامعة الأزهر.
  • إدخال الطالب المستعلم رقم الجلوس.
  • تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب.
  • إدخال الرقم التأكيدي.
  • الضغط على الخطوة الثانية.
  • ستظهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.

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