رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتسجيل الرغبات للثانوية العامة الدور الثاني

تصدر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ورابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة

كشفت مصادر مطلعة، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة، سيتم إعلانها عقب انتهاء تسجيل رغبات تنسيق طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، الحاصلين على 205 درجات بنسبة 50% من الشعبتين العلمية والأدبية، إلى جانب المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برقم الجلوس والرقم السري، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر رابط www.tansik.digital.gov.eg.

اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

ستظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023

ويمكن تسجيل رغبات تنسيق الثانوية العامة 2023 لطلاب الدور الثاني والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم خلال المراحل السابقة ومستنفذي الرغبات، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة من هنـــا.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري وإعادة كتابة الرقم التأكيدي.

الضغط على الخطوة التالية.

التأكد من البيانات المكتوبة على الشاشة ومطابقتها لبيانات الطالب ذاته.

يمكن للطالب الضغط على أيقونة عل ترغب في تبديل المنطقة لتغيير منطقته.

وبعد اختيار المنطقة يتم الضغط على الخطوة التالية.

ولكتابة الرغبات سيظهر للطالب اختياران، الأول جميع الكليات المتاحة لك.

والثاني تقسم فيه الكليات الي مجموعات على حسب نوع الدراسة.

يختار الطالب رغبته بالضغط على زر إضافة.

يمكن للطالب أيضا التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقدم أو التأخير باستخدام الأسهم الظاهرة على الشاشة

كما يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

بعد اتمام ادخال الرغبات يتم الضغط على زر " الخطوة التالية " الموجود أسفل الشاشة.

التأكد من جميع الرغبات والتعديل عليها في حالة الرغبة.

وفي الخطوة التالية ستظهر شاشة جديدة، اكتب فيها رقم الجلوس، والرقم القومي ورقم الموبيل؛ لحفظ البيانات والرغبات.

وفي نهاية خطوات كتابة تنسيق الثانوية العامة 2023 سيتعين على الطالب طباعة الرغبات في حالة وجود طابعة متصلة بالجهاز بالضغط على زر "اطبع الاستمارة وإيصال التسليم".

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