رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023
رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023 من المواضيع التى يتزايد عليها البحث من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.
“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.
رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للثانوية العامة "المرحلة الثانية" 2023
أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة الذين هم ضمن المرحلة الثانية 2023 ليمكنهم من تسجيل الرغبات وذلك من خلال الضغط على https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
وعلى صعيد متصل أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة الماضية، الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الأولى بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي جاءت كالآتي:
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
هندسة دمياط 361.5
هندسة بورسعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة بنها بشبرا 357.5
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات التجارة والآداب
ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي عن تنسيق كليات الآداب والتجارة حيث أنها من كليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 .
وأفادت عدة تقارير تهتم بالشأن التعليمي من اقتراب تنسيق هذه الكليات من تنسيقها العام الماضى 2022 والذى جاء كالتالى:
تنسيق كلية تجارة 2022 أدبي تجارة الزقازيق – 288
تجارة جنوب الوادي – 287
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية – 283
تجارة بورسعيد – 279
تجارة بنها – 277
تجارة كفر الشيخ – 275
تجارة أسوان – 271
تجارة دمنهور – 271
تجارة طنطا – 271
تجارة السويس – 271
تجارة العريش – 269
تجارة أسيوط – 266
تجارة مدينة السادات – 266
تجارة سوهاج – 265
تجارة انتساب موجه القاهرة – 279
تجارة انتساب موجه الإسكندرية – 276
تجارة انتساب موجه المنصورة – 274
تجارة انتساب موجه عين شمس – 274
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان – 273
تجارة انتساب موجه الزقازيق- 271
تجارة انتساب موجه دمياط – 271
تجارة انتساب موجه بنها – 268
تجارة انتساب موجه المنوفية – 264
تجارة انتساب موجه بورسعيد- 263
تجارة انتساب موجه دمنهور- 263
تجارة انتساب موجه أسوان- 262
تجارة انتساب موجه السويس- 262
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي- 262
تجارة انتساب موجه طنطا- 262.