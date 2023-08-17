الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023

ارشيفية
ارشيفية

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية 2023 من المواضيع التى يتزايد عليها البحث من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للثانوية العامة  "المرحلة الثانية" 2023

أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي رابط إلكتروني لطلاب الثانوية العامة الذين هم ضمن المرحلة الثانية 2023 ليمكنهم من تسجيل الرغبات وذلك من خلال الضغط على https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وعلى صعيد متصل  أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الساعات القليلة الماضية، الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الأولى بكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي جاءت كالآتي:

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

هندسة دمياط 361.5

هندسة بورسعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة بنها بشبرا 357.5

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق ثاني مراحل القبول بالجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لكليات التجارة والآداب

 ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي عن تنسيق كليات الآداب والتجارة حيث أنها من كليات تنسيق المرحلة الثانية 2023 .

وأفادت عدة تقارير تهتم بالشأن التعليمي من اقتراب تنسيق هذه الكليات من تنسيقها العام الماضى 2022 والذى جاء كالتالى:

تنسيق كلية تجارة 2022 أدبي تجارة الزقازيق – 288

تجارة جنوب الوادي – 287

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية – 283

تجارة بورسعيد – 279

تجارة بنها – 277

تجارة كفر الشيخ – 275

تجارة أسوان – 271

تجارة دمنهور – 271

تجارة طنطا – 271

تجارة السويس – 271

تجارة العريش – 269

تجارة أسيوط – 266

تجارة مدينة السادات – 266

تجارة سوهاج – 265

تجارة انتساب موجه القاهرة – 279

تجارة انتساب موجه الإسكندرية – 276

تنسيق الجامعات 2023.. روشتة مهمة من طبيب نفسي قبل اختيار الكلية

تجارة انتساب موجه المنصورة – 274

تجارة انتساب موجه عين شمس – 274

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان – 273

تجارة انتساب موجه الزقازيق- 271

تجارة انتساب موجه دمياط – 271

تجارة انتساب موجه بنها – 268

تجارة انتساب موجه المنوفية – 264

تجارة انتساب موجه بورسعيد- 263

تجارة انتساب موجه دمنهور- 263

تجارة انتساب موجه أسوان- 262

تجارة انتساب موجه السويس- 262

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي- 262

تجارة انتساب موجه طنطا- 262.

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مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366 رابط موقع التنسيق الالكتروني موقع التنسيق الالكتروني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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