الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب المرحلة الثانية.. رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023

تنسيق
تنسيق

استمرار طلاب الصف الثالث الثانوي في التقديم على رغباتهم بالكليات المختلفة بالمراحل المختلفة، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط وموعد تسجيل رغبات المرحلة الثانية للعام 2023-2024.

وذلك ما زاد البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023:

رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2023:

أعلن وزير التعليم العالي عن فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 من شهر أغسطس، ولمدة 5 أيام تنتهي يوم السبت الموافق 19 أغسطس، وذلك عن طريق لينك التنسيق من هذا الرابــط.

تسجيل رغبات الثانوية العامة للعام 2023:

يتم التسجيل عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب بكافة الشعب علمي رياضيات وعلوم وأدبي بتنسيق المرحلة الثانية 2023 من هنــا

ويليه خطوة الضغط على كلمة "اضغط هنا لتسجيل رغباتك".

ويليه اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب، ثم كتابة رقم الجلوس.

ويتم ادخال الرقم السري من خلال الأزرار الموجودة على الشاشة.

ثم يتم إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، ثم الضغط على أيقونة الخطوة التالية، واستكمال باقي الخطوات.

الحد الأدنى للقبول لطلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة 2023:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة حدود الدنيا للقبول بهذه المرحلة تقرر قبول الطلاب بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، وذلك باجمالى 350 ألف و133 طالب وطالبة، منهم 259 ألف و445 بالشعبة العلمية، و90 ألف و688 بالشعبة الأدبية.

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق ثاني مراحل القبول بالجامعات

كما أعلن عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكلًا من كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك كليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم  السياسية والألسن والإعلام والكليات والجامعات التكنولوجية.

تسجيل رغبات المرحلة الثانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة رغبات الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثانية تسجيل رغباتك

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