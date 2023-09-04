الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ورابط نتيجة الدور الثاني

تنسيق
تنسيق

انتهت المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 في الأول من سبتمبر الجاري بعد أن استمرت ثلاثة أيام بدأتها في 30 أغسطس الماضي وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي حددت موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 ، وتعرضه الدستور في التقرير التالي . 

موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023

أغلقت المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة رابط تسجيل الطلاب لرغباتهم مساء يوم 1 سبتمبر الجاري، وذلك للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لكتابة رغباتهم .

وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 205 درجة بنسبة 50% للشعب العلمية، وبلغ عدد الطلاب 83863 طالب ، وللشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، وعدد الطلاب 50983 طالب ، ليصل إجمالي عدد طلاب الشعب العلمية والأدبية 134846 طالب. 

وحددت وزارة التعليم العالي موعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2023 لتكون بعد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثانى  ثانوية عامة للعام الدراسى 2022/ 2023  لـ 119 ألفًا 348 طالبًا وطالبة، حضر منهم 119 ألفًا 271 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبًا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 89.04%، كما أشارت الوزارة إلى بدء تلقى طلبات بداية من غدا الثلاثاء 5 سبتمبر الجارى ولمدة أسبوع.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة من خلال موقع جريدة الدستور او  الضغط مباشرة على الرابط التالي هنا، ثم كتابة رقم الجلوس ، ثم الضغط على عرض النتيجة فتظهر لك . 

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رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس وموعد التظلمات

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