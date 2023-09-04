الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

ساعات وتظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023  مع انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات التي انتهت يوم 30 أغسطس الماضي بعد أن استمرت 10 أيام متصلة.

ويوفر موقع جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، كما يوفرها موقع وزارة التربية والتعليم ، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 . 

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور 

يوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي ، ويستطيع الطلاب الدخول عبر الرابط التالي هنا.

وكتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على زر عرض النتيجة فتظهر فور اعتمادها من الوزير. 

وكان 118 ألفا و605 طالب وطالبة من الشعب الثلاث قد أدوا امتحانات الثانوية العامة في الفترة من يوم السبت القادم 20 أغسطس واستمرت حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 - 2022 نتائج الدور الثاني

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 عبر عدة منصات فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والمتوقع أن تكون خلال ساعات. 

ويستطيع الطلاب الحصول على رابط نتيجة الدور الثاني 3 ثانوي 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم  بوابة مركز المعلومات بالدخول عبر الرابط التالي هنا ، والضغط على بوابة الثانوية العامة ، وتحصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس فقط، ويمكنك الضغط مباشرة على بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي هنا

وبعد ظهور نتيجة ملاحق 3 ثانوي عام ستقوم وزارة التعليم العالي بفتح تنسيق المرحلة الثالثة ليستطيع طلاب ملاحق 3 ثانوي كتابة رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية والثالثة التي أغلقت في نهاية أغسطس الماضي على أن يتم إعادة فتحها بعد ظهور نتيجة ملاحق 3 ثانوي. 

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نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

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نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

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