الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 - 2022 نتائج الدور الثاني

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

تعرض بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني فور اعتمادها من الأزهر الشريف، بعد أن بدأت عمليات تصحيح الامتحانات نهاية أغسطس الماضي، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الدور الثاني عبر الرابط الذي وفرته إدارة الأزهر الشريف وتعرضه “الدستور” في التقرير التالي. 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 نتائج الدور الثاني والتي من المتوقع أن تظهر خلال أيام بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والتدقيق للامتحانات.

وكان طلاب الدور الثاني ثانوية أزهرية قد أدوا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022-2023 بداية من يوم السبت الموافق 19 أغسطس، وانتهت يوم الاثنين 28 أغسطس، وبدأت عمليات التصحيح يوم 29 أغسطس، لنحو 49693 طالب وطالبة، منهم 33238 بالأدبي، و8648 علمي وهو المتقدمين لامتحانات الدور الثاني.

وكان وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني قد اعتمد نتيجة الدور الأول الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 46.63% أدبي، العلمي 59.34%، بنسبة عامة 52.88%.

ويستطيع طلاب الدور الثاني الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 أو الضغط على الرابط التالي

  • لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 من خلال الرابط التالي: هنا.
  • ثم كتابة رقم جلوس طالب الدور الثاني.
  • اضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها .

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. ورابط الاستعلام

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تنسيق الثانوية الأزهرية 

ويستطيع طلاب الدور الثاني كتابة الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية فور اعتماد النتيجة وإعلانها من خلال الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني هنا.

ثم كتابة رقم ، كتابة الرقم السري، ثم كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة، وبعدها اضغط على الخطوة الثانية، وقم بإدخال بيانات الطالب الأساسية، واختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي، ثم اضغط على جملة الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات، وقم بملء الرغبات، ثم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى، واضغط على كلمة تسجيل، ثم قم بطباعة الاستمارة.

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اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ "إعدادية و ثانوية معاهد البعوث بالأزهر"

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