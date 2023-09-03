الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ "إعدادية و ثانوية معاهد البعوث بالأزهر"

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

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وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.


تفقد مراكز التصحيح 


وكان وكيلا قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، تفقدا الأسبوع الماضي مركز تصحيح القاهرة، في أول يوم من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للدور الثاني.

وأكد الشرقاوي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصحيح، لخروجها في أفضل حال، موضحا أن الطلاب أمانة في أعناق الجميع، ويجب علينا ألا نضيع هذه الأمانة، فالأزهر يولي أبنائه اهتماما كبيرا لأنهم يحملون أفضل رسالة في تاريخ الإنسانية، وعليهم دور في نشر هذه الرسالة الوسطية المستنيرة.

بينما شدد الشيخ عوض الله عبدالعال على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة، حتى يتسنى للمصحح وضع الدرجات المستحقة للطلاب دون نقصان، مبينا أن هذه المرحلة لا تقبل أي أخطاء لأنها جزء لا يتجزأ في بناء مستقبل أبنائنا الطلاب.

وشارك في أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني ١٠ آلاف مصحح في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة).

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

الأزهر الشريف اعتماد نتيجة الدور الثاني مشيخة الأزهر الشهادة الاعدادية الشهادة الثانوية

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