بحضور الضوينى.. الأزهر يطلق احتفالية الفائزين فى "تحدى القراءة العربى"

انطلقت منذ قليل، فعاليات احتفالية الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية».

ويحضر الاحتفال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الكريم العلماء، المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، ولفيف من قيادات الأزهر، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتتضمن الاحتفالية كلمات لوكيل الأزهر وسفيرة الإمارات والمدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعرض فيديو تعريفي بمسابقة تحدى القراءة العربي، وفقرات إنشاد للطلاب، كما سيتم الإعلان عن الفائز بمشروع تحدي القراءة العربي ضمن الحفل، وتكريم الطلاب الفائزين (العشرة الأوائل- وأوائل أصحاب ذوي الهمم).

وشهد العام الحالي من المسابقة أكبر مشاركة من طلاب الأزهر، حيث شارك أكثر من 2 مليون طالب وطالبة (2068650) و(5100) طالب وطالبة من ذوي الهمم من (9516) معهدًا، وأشرف عليهم (7900) معلمٍ ومعلمةٍ. وتُعد هذه النسخة هي السابعة التي يشارك فيها طلاب الأزهر، وتبوَّأ طلاب الأزهر خلال الأعوام الستة السابقة مراكزَ متقدمة على مستوى المشاركين من مختلف أنحاء العالم في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، خلال التصفيات النهائية التي تقام بدولة الإمارات العربية الشقيقة.