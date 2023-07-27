الضوينى: إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية تتويج لمجهود كبير لجميع العاملين

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الشكر لكافة العاملين في الأزهر الشريف على نجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، كما وجه وكيل الأزهر التحية إلى كافة المؤسسات التي تعاونت مع الأزهر الشريف من أجل نجاح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد وكيل الأزهر الشريف، أن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية يأتي كتتويج لمجهود كبير لكافة العاملين في الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن نجاح اليوم هو حصاد عمل 11 عامًا لطلاب الثانوية الأزهرية، موضحًا أن المشيخة تعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب من أجل أداء الامتحانات بشكل سهل وميسر.

وأشاد وكيل الأزهر بالمستوى الذي ظهر عليه طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية طوال فترة الامتحانات، ومن المقرر أن يتم الإعلان، الآن، عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.