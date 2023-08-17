الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 96.43 %، بينما بلغت نسبة  النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 100%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 97.56%.

جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين  93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

الدكتور محمد الضويني الثانوية الأزهرية معاهد فلسطين

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