موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

زاد البحث عن نتيجه الشهاده الثانويه العامه الدور الثاني 2023 بعد أن انهى الطلاب امتحاناتهم الثلاثاء الماضي ويسعون لمعرفة نتيجة الامتحانات كي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق الكليات والمعاهد للعام الدراسي القادم 2023/2024.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

في هذا التقرير نعرض تفاصيل نتيجه الشهاده الثانويه العامه الدور الثاني 2023 المتوقع صدورها خلال أيام، وكذلك رابط موقع التنسيق الالكتروني كي يتمكن الطلاب من تنسيق رغباتهم فور معرفة النتيجة.

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي تفاصيل خاصة بنتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ومن المتوقع أن تظهر خلال أيام بعد أن يعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من خلال موقع التربية والتعليم الموجود هنا

https://g12.emis.gov.eg/

بعد أن تظهر النتيجة بشكل رسمي يمكن للطالب أن يكتب رقم جلوسه في الرابط السابق والضغط على عرض النتيجة

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410

تنسيق رغبات طلاب الثانوية العامة الدور الثاني

فور إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من المتوقع أن يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة مرة أخرى أمام الطلاب لتنسيق رغباتهم في الكليات والمعاهد الشاغرة والمتبقية أمامهم والتي يتمثل بعضها كالتالي:

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية سوهاج

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنين السويس

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

تربية نوعية موسيقية المنوفية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين بور سعيد

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية عين شمس

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بدمياط

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

معهد المنيا العالى للغات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

الفني للفنادق بور سعيد

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

تربية نوعية فنية سوهاج

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

اقرأ أيضا

خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية