هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ الدستور يجيب

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ زاد البحث عن هذا السؤال على محركات البحث المختلفة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص فيسبوك كي يطمئن طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الثاني والتي أدوها الأسبوعين الماضيين وانتهت الثلاثاء.

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟

يجيب موقع الدستور في التقرير التالي على هذا السؤال المتداول "هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟" كي يستعلم طلاب الثانوية العامة عن النتيجة.

حتى الآن لم تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني وانتهت بالفعل عمليات تصحيح نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني وتجميع درجات الطلاب في الأسئلة الاختيارية والمقالية، والمرحلة المنتظرة هي عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي من أجل اعتمادها بشكل رسمي وإعلانها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

فور اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تتيح رابط مباشر لذلك من هنا

https://emis.gov.eg/

بعد فتح الصفحة يكون متوافر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للاستعلام برقم الجلوس

توزيع درجات مواد الثانوية العامة الدور الثاني

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410

- درجة النجاح من 40 درجة في مادة اللغة العربية والدرجة الكلية 80 درجة

- درجة النجاح من 25 درجة في مادة اللغة الأجنبية الأولى والدرجة الكلية 50 درجة

- درجة النجاح من 20 درجة في مادة اللغة الأجنبية الثانية والدرجة الكلية 40 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الكيمياء والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفيزياء والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجيولوجيا والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 15 درجة في مادة الجبر والهندسة الفراغية والدرجة الكلية 30 درجة

- درجة النجاح من 15 درجة في مادة التفاضل والتكامل والدرجة الكلية 30 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة التاريخ والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الجغرافيا والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الفلسفة والمنطق والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة علم النفس والاجتماع والدرجة الكلية 60 درجة

- درجة النجاح من 15 درجة في مادة الاستاتيكا والدرجة الكلية 30 درجة

- درجة النجاح من 15 درجة في مادة الديناميكا والدرجة الكلية 30 درجة

- درجة النجاح من 30 درجة في مادة الأحياء والدرجة الكلية 60 درجة

مواد لا تضاف للمجموع

درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الدينية والدرجة الكلية 25 درجة

درجة النجاح من 12.5 درجة في التربية الوطنية والدرجة الكلية 25 درجة

ودرجة النجاح من 25 درجة في مادتي الاقتصاد والإحصاء والدرجة الكلية 50 درجة