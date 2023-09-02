السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار الانتهاء من تصحيح كافة مواد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وشدد المصدر، في تصريحات لـ الدستور، أنه سيتم اعتماد النتيجة فور الانتهاء من تجهيزها وتجميع ورصد كافة درجات الطلاب بالدور الثاني.

وأكد، أنه من المتوقع إعلان النتيجة للطلاب خلال الساعات المقبلة.

اختتام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة


واختتم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023، الثلاثاء الماضي، بأداء الطلاب الامتحان في مادة "الأحياء" بإجمالي عدد (5698) طالب/ وطالبة ، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)" بعدد (7573) طالب/ وطالبة ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق" بعدد (3331) طالب/ وطالبة ، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)" بعدد (3) طالب/ وطالبة ، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية " بعدد (1) طالب/ وطالبة.

حالتي غش الكتروني في اخر ايام امتحانات الدور الثاني

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتى غش إلكترونى، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الأحياء"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (المنوفية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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