"التعليم" ترفض جميع طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة في سوهاج

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بشأن تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام، بالعام الدراسي المقبل 2023-2024.

وقالت الوزارة، في خطابها لمديريتها في سوهاج، إنه جرى رفض قبول أي تحويلات بين المدارس أو الإدارات داخل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لعدم وجود أسباب قهرية تستدعي تلك الأعداد من التحويلات، وفق ما رأته اللجنة المركزية لبحث تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024، والبت فيها بناء على المستندات المقدمة.

“التعليم” تحارب “لجان الأكابر” في سوهاج

وفي وقت سابق، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه استصدر قرارًا بمنع التحويلات في الصف الثالث الثانوي إلا من خلال لجنة في الوزارة بهدف منع “لجان الأكابر” بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن أخطر شيء هو أن يحصل الطالب على درجات بدون وجه حق، ونحن نرصد ذلك جيدًا.

واتخذت وزارة التربيبة والتعليم عدد من الخطوات لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج، منها تحجيم عمليات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية، ووضعت كاميرات مراقبة داخل عدد من الللجان، واستدعاء ملاحظين ومراقبين من خارج المحافظة في تلك اللجان، كما نشرت قوات أمن إضافية داخل اللجان وأمامها بهدف تأمين خروج "المراقبين" و"الملاحظين" أثناء الدخول والخروج من اللجان، وخاصة على مدارس أولاد يحيى الحاجر ومدرسة عبدالحميد رضوان الابتدائية في مركز دار السلام بسوهاج.