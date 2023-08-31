الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد شروط الاستثناء من السن والمجموع للالتحاق بالصف الأول الثانوى

الثانوي
الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط استثناء السن أو المجموع أو كليهما للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، وفقًا للقرار الوزارة رقم 390 لسنة 1997، وهي الحالات المرضية وعدم صلاحيته للالتحاق التعليم الفني «التجاري والصناعي والزراعي والفندقي» بعد التنسيق بإحدى المدارس.

وأرسلت وزارة التعليم خطابا للمديريات التعليمية، بضرورة التنبيه على الإدارات بتجهيز النماذج والمستندات الطبية التي تفيد بحالة الطالب المرضية وتجميعها وإرسالها مع مندوب الإدارة التعليمية إلى مقر وزارة التربية والتعليم للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالعاصمة الإدارية الجديدة من 1 سبتمبر حتى منتصف أكتوبر.

المستندات المطلوبة لعرض الحالات المرضية

وأوضحت التعليم المستندات المطلوبة لعرض الحالات المرضية على اللجنة الطبية بالمديريات التعليمية لاستثناء شرطي المجموع الكلي والسن للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024:

- نموذج تقرير اللياقة الصحية الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة لتأمين الصحي، وعليه صورة للطالب مختومة بخاتم شعار الجمهورية ويستوفي بمعرفة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- أصول الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريت حديثا للطالب لتأكيد التشخيص، وتكون صادرة من مستشفى حكومي عام أو جامعي أو المعامل المركزية لوزارة الصحة، مسجلا عليها اسم الجهة التي أجرت الفحص وتاريخه واسم الطالب المريض، معتمدة ومختومة من التأمين الصحي بخاتم شعار الجمهورية، وتتمثل في (قياس سمع بالكمبيوتر لضعاف السمع- قياس نظر بالكمبيوتر- رسم مخ- أشعة- رسم قلب- رسم أعصاب).

- نموذج رقم (3) قرار بعدم صلاحية الطالب لنوعيات التعليم الفني بعد تنسيقه بإحدى مدارسه.

- نموذج (4) شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بأن الطالب يسمح مجموعه بالالتحاق بالتعليم الفني (صناعي أو زراعي أو تجارى) مع تدوين المجموع بالنموذج.

- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي: 2022/ 2023.

- صورة ضوئية لشهادة ميلاد الطالب، نموذج (رقم 1) معتمدًا ومختومًا من الإدارة التعليمية مرفقة به المستندات السابقة ومرفوعا من الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي شؤون الطلبة والامتحانات.

وشددت الوزارة، على أن آخر موعد لتلقى الطلبات من المديريات أو الإدارات التعليمية هو 15-10-2023، ولن تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ أو التي تنقصها مستندات أو تقدم عن طريق الإفراد إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت أن جميع أصول المستندات الطبية المقدمة إلى اللجنة الطبية بديوان عام الوزارة لا ترد.

 

inbound7317611295205644313
inbound7317611295205644313
وزارة التربية والتعليم بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2023 2024 التعليم الفنى المستندات الطبية

مواد متعلقة

رابط تقديم الصف الأول الثانوى 2023-2024 ومستندات التقديم

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

الداخلية تنفى تطبيق نظام جديد للاتصالات وتؤكد: «تضليل إخوانى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال