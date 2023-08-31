"التعليم" تحدد شروط الاستثناء من السن والمجموع للالتحاق بالصف الأول الثانوى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط استثناء السن أو المجموع أو كليهما للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، وفقًا للقرار الوزارة رقم 390 لسنة 1997، وهي الحالات المرضية وعدم صلاحيته للالتحاق التعليم الفني «التجاري والصناعي والزراعي والفندقي» بعد التنسيق بإحدى المدارس.

وأرسلت وزارة التعليم خطابا للمديريات التعليمية، بضرورة التنبيه على الإدارات بتجهيز النماذج والمستندات الطبية التي تفيد بحالة الطالب المرضية وتجميعها وإرسالها مع مندوب الإدارة التعليمية إلى مقر وزارة التربية والتعليم للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالعاصمة الإدارية الجديدة من 1 سبتمبر حتى منتصف أكتوبر.

المستندات المطلوبة لعرض الحالات المرضية

وأوضحت التعليم المستندات المطلوبة لعرض الحالات المرضية على اللجنة الطبية بالمديريات التعليمية لاستثناء شرطي المجموع الكلي والسن للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024:

- نموذج تقرير اللياقة الصحية الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة لتأمين الصحي، وعليه صورة للطالب مختومة بخاتم شعار الجمهورية ويستوفي بمعرفة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- أصول الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريت حديثا للطالب لتأكيد التشخيص، وتكون صادرة من مستشفى حكومي عام أو جامعي أو المعامل المركزية لوزارة الصحة، مسجلا عليها اسم الجهة التي أجرت الفحص وتاريخه واسم الطالب المريض، معتمدة ومختومة من التأمين الصحي بخاتم شعار الجمهورية، وتتمثل في (قياس سمع بالكمبيوتر لضعاف السمع- قياس نظر بالكمبيوتر- رسم مخ- أشعة- رسم قلب- رسم أعصاب).

- نموذج رقم (3) قرار بعدم صلاحية الطالب لنوعيات التعليم الفني بعد تنسيقه بإحدى مدارسه.

- نموذج (4) شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بأن الطالب يسمح مجموعه بالالتحاق بالتعليم الفني (صناعي أو زراعي أو تجارى) مع تدوين المجموع بالنموذج.

- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي: 2022/ 2023.

- صورة ضوئية لشهادة ميلاد الطالب، نموذج (رقم 1) معتمدًا ومختومًا من الإدارة التعليمية مرفقة به المستندات السابقة ومرفوعا من الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي شؤون الطلبة والامتحانات.

وشددت الوزارة، على أن آخر موعد لتلقى الطلبات من المديريات أو الإدارات التعليمية هو 15-10-2023، ولن تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ أو التي تنقصها مستندات أو تقدم عن طريق الإفراد إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت أن جميع أصول المستندات الطبية المقدمة إلى اللجنة الطبية بديوان عام الوزارة لا ترد.