رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، للمرحلة الثالثة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

خطوات التسجيل الالكتروني فى تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة :

أتاحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للطلاب تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا.

الخطوة الثانية:

إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي.

الخطوة الثالثة:

تظهر بيانات الطالب والضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك.

الخطوة الرابعة:

تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الخطوة الخامسة:

اختيار الرغبات وملء كافة الخانات المتاحة.

الخطوة السادسة والأخيرة:

الضغط على حفظ وسيظهر للطالب قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال ويمكنه حفظها أو طباعتها.

اليوم هو الأخير لتسجيل الرغبات .. المرحلة الثالثة 2023

و أعلنت وزارة التعليم العالي بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة 2023 للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، والطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم على أن يغلق باب التسجيل اليوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر المقبل.

وتستهدف المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023 من تنسيق الجامعات الطلاب الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50%. في الشعب العلمية، بإجمالي عدد الطلاب 83863 طالب، وطلاب الشعبة الأدبية الحاصلين على 205 درجة بنسبة 50%. بإجمالي عدد الطلاب: 50983 طالب، ليكون إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية في تنسيق المرحلة الثالثة 134846 طالب.

نصائح وزارة التعليم العالي للطلاب عند تسجيل الرغبات

1- التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

2- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

3- ترتيب الرغبات وفقا لأولويات الطالب شاملة جميع الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية وتفادي العشوائية في التسجيل.

4- الالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.