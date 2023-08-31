الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات وقواعد قبول الطلاب

دبلوم التجارة
دبلوم التجارة

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات وقواعد قبول الطلاب من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

أتاح المجلس الأعلى للجامعات عدد من المقاعد للطلاب الحاصلين على دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات في كافة الكليات المتاحة لهم في الجامعات المصرية.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان  وزارة التعليم العالي عن موعد وشروط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وكيفية التحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا الخاصة.

تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

يبدأ موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2023 كما هو متبع كل عام وذلك  خلال شهر سبتمبر 2023، ومن المعروف أن لكل كلية تقبل 10%  من طلاب الدبلومات من قدرة استيعابها.

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تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات

ويمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة (تجاري، زراعي، صناعي، تمريض، سياحة وفنادق،….) بنظاميها التعليمي الـ 3-5 سنوات التقديم في تنسيق الجامعات من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من خلال الضغط هنا.

خطوات التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

1- الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط من هنا.

2- اختيار خدمات الدبلومات الفنية.

3- إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته بالتفصيل.

4- تدوين بيانات المدرسة المقيد بها والمجموع الحاصل عليه ونوع الدبلوم ونظام تعليمي.

5- تسجيل رغبات الطالب 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة له وفقًا لنوع الدبلوم.

6- إدخال الرقم التأكيدي.

7- الضغط على كلمة حفظ.

تنسيق دبلوم تجارة 2023 وقواعد قبول نظام 3 سنوات

وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسة رقم 19/6/2021 والقرار الوزاري رقم 2230 بتاريخ 5/7/2021 بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية ما يلي:

1- قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2021 نظام الثلاث سنوات (تجاري - صناعي 2- سياحة وفنادق - زراعي - مساعدي خدمات صحية) عام 2021 بكليات الجامعات المصرية والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2021/2022، وفقًا للشروط والضوابط التالية:

1- فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - الزراعة - الآثار - التكنولوجيا والتعليم الصناعي) بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

2- يسمح للطلاب خريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية نظام الثلاث بعد الإعدادية بمجموع 75% على الأقل في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بالجامعات الحكومية المصرية على أساس قواعد التوزيع الإقليمي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية للتمريض.

3- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - زراعي) ونظائرهم بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.

4- تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية (فيما عدا كليات التكنولوجيا).

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تنسيق دبلوم التجارة 2023 نظام 3 سنوات خطوات التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2023 2024 الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الدبلومات الفنية 2023 تنسيق دبلوم التجارة

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