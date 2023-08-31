أسرع رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في جامعات مصر

بدأ تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة في 2023 أمس الأربعاء الموافق 30 أغسطس، على أن سيستمر إلى يوم الجمعة 1 سبتمبر، للطلاب الحاصلين على مجموع الحد الأدنى بنتيجة الثانوية العامة 50%، أي أن يكون الطالب حصل على مجموع 205 درجات، كما ستتضمن المرحلة الثالثة للطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل بالمرحلة الأولى والثانية في تنسيق الثانوية العامة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في جامعات مصر

وتستعرض “الدستور” بالسطور التالية رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في جامعات مصر، وخطوات تسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وقالت وزارة التعليم العالي المصرية والبحث العلمي، إن يكون تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ومن المقرر أن سيسجل فيه نحو حوالي 83 ألفا و863 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، وأيضا عدد 50 ألفا و983 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية، أي تكون بإجمالي عدد طلبة الثانوية العامة نحو حوالي 134 ألفا و846 طالبا وطالبة، وسيكون بحد أدنى 50% بمجموع الثانوية العامة، حيث أن مطالب من التلميذ الدخول لموقع تنسيق الثانوية العامة عبر الرابط التالي اضغط من (هنا).

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

قم بالدخول على موقع تنسيق الثانوية العامة من هنا. الضغط على “تنسيق المرحلة الثالثة 2023”. ثم قم بكتابة رقم الجلوس وكتابة الرقم السري المدون بشهادة النجاح. كتابة الرقم التعريفي بداخل الموقع. قم بالضغط على كلمة دخول. ستظهر بيانات الطالب وأسفلها 75 مربعا فارغا يجب ملء الرغبات. اضغط عقب ذلك حفظ وقم بوضع رقم الجلوس وكتابة الرقم السري مرة أخرى. قم بتسجيل الموبايل والبريد الإلكتروني. ثم يجب العلم أن مدة ملء التنسيق ساعة واحدة فقط. يتاح للطالب الدخول والتعديل أكثر من مرة إلى موعد غلق مرحلة التنسيق الثالثة.

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المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي أن ستكون نتيجة المرحلة الثالثة للثانوية العامة لعام 2023، سيتم تأجيلها زذلك لحين التسجيل لطلبة الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة بموقع تنسيق الثانوية العامة، وعقب ذلك سيتم إعلان النتيجة وعلى التلميذ أن سيطبع الترشيح وتقديمها للكلية أو المعهد والذي جاء في التنسيق، وسيجب العلم أنه سوف يتم فتح باب تقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة المرحلة الثالثة عقب انتهاء التنسيق، وسيكون النتيجة ملغية لحين صدور الرد النهائي في مكتب التنسيق بشأن تقليل الاغتراب.