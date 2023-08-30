اللينك الرسمي| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس فقط

تصدر رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي قائمة بحث طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع انتهاء آخر أيام امتحانات الدور الثاني يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 المتوقع لانتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 خلال بداية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

انتهى طلاب الثانوية العامة 2023 من أداء آخر امتحانات الدور الثاني يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، في المواد التالية:-

امتحان مادة "الأحياء" لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم.

امتحان مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات).

امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

امتحان مادة اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء) لطلاب مدارس المتفوقين

امتحان مادة "التاريخ" الورقة الثانية لطلاب مدارس المكفوفين.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الباقين للدور الثاني 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، بعد رسوبهم في مادتين أو أقل، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

ويحصل طلاب امتحانات الدور الثاني على درجة النجاح فقط، ويؤدون الامتحانات بنفس رقم جلوس امتحانات الدور الأول دون تغيير.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر اتباع الخطوات التالية:-