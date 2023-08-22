الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتوقيت إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

تنسيق
تنسيق

تصدر موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة قائمة بحث الكثير من الطلاب والطالبات خلال الساعات الماضية، بالتزام مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 واستعدادها لفتح مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من يوم الخميس 24 أغسطس 2023 إلى يوم الاثنين 28 من الشهر ذاته.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من المتوقع أن يبدأ خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم العالي تنتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 لضم الطلاب الناجحين إلى تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بداية من يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم 29 أغسطس 2023.

ويستغرق ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ما يقرب من أسبوعين بعد انتهاء امتحانات 118.605 طالب وطالبة.

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موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس لطلبة علمي وأدبي

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العالي، أوضح مكتب التنسيق أن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبة العلمية تتمثل في كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والآداب والحقوق وعدد كبير من المعاهد.

وبالنسبة للكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية فتتمثل في كليات تربية نوعية موسيقية بورسعيد ، وتربية رياضية بنات العريش، وتربية نوعية موسيقية مطروح، وتربية نوعية فنية مطروح، و تربية موسيقية حلوان، و تربية نوعية فنية أسوان، وعدد كبير من المعاهد.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة المستهدفين من تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وطلاب الثانوية العامة الدور الثاني تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب ورقمه السري.
  • تسجيل الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.
  • يحدد الطالب الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

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