لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس لطلبة علمي وأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة للترشيح في الكليات والمعاهد الحكومية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بعد الانتهاء من توزيع 453949 طالبًا وطالبة فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية، وحددت قواعد تقليل الاغتراب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وذكرت وزارة التعليم العالي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة شهدت استنفاذ 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية.

وأضافت الوزارة أن استنفاذ رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، جاء لتضمن رغباتهم للالتحاق بكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة، موضحة أنه سيتم إتاحة الفرصة لتسجيل رغبات جديدة.

وأوضحت أن 5747 طالبا وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 على موقع التنسيق الإلكترونى.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% للشعبين العلميتين، لعدد 259445 طالبًا.

وحددت الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% لعدد 90688 طالبًا.

وبلغ الحد الإجمالي للطلاب الذين لديهم الحق في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية 350133 طالبًا.

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويستعرض "الدستور" لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس والرقم السري لطلاب الشعبة العملية للعلوم والرياضيات والشعبة الأدبية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وطريقة الاستعلام عبر السطور التالية:-

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

الضغط على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.

اختيار نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.

تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

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