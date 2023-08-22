الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس لطلبة علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة للترشيح في الكليات والمعاهد الحكومية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بعد الانتهاء من توزيع 453949 طالبًا وطالبة فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية، وحددت قواعد تقليل الاغتراب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وذكرت وزارة التعليم العالي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية  2023 لطلاب الثانوية العامة شهدت استنفاذ 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية.

وأضافت الوزارة أن استنفاذ رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، جاء لتضمن رغباتهم للالتحاق بكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة، موضحة أنه سيتم إتاحة الفرصة لتسجيل رغبات جديدة.

وأوضحت أن 5747 طالبا وطالبة تخلفوا عن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 على موقع التنسيق الإلكترونى.

اعرف نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023.. وتوقعات المرحلة الثالثة

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

موقع تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية وموعد إعلان النتيجة

توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 لطلاب المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% للشعبين العلميتين، لعدد 259445 طالبًا.

وحددت الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب الشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05% لعدد 90688 طالبًا.

وبلغ الحد الإجمالي للطلاب الذين لديهم الحق في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول في الكليات والمعاهد الحكومية 350133 طالبًا.

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويستعرض "الدستور" لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس والرقم السري لطلاب الشعبة العملية للعلوم والرياضيات والشعبة الأدبية، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وطريقة الاستعلام عبر السطور التالية:-

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
  • الضغط على نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.
  • اختيار نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2023.
  • تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
  • الضغط على عرض النتيجة.

قد يهمك..

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للثانوي العام والفني بجنوب سيناء

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

تنسيق 2023.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

الأماكن الشاغرة بالكليات فى تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسيق المرحلة الثانية 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

مواد متعلقة

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية للثانوي العام والفني بجنوب سيناء

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهره بالرقم القومي

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

تنسيق 2023.. كيفية تقليل الاغتراب وقواعده لطلاب المرحلتي الأولي والثانية

تنسيق الجامعات 2023.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق المرحلة الثالثة للتعليم الفنى

الأماكن الشاغرة بالكليات فى تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية 2023

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد للعام الدراسي 2023/2024

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

المهندسين: اجتماع عاجل لحل أزمة النقابة الفرعية بكفر الشيخ

خلاف على الأجرة.. تفاصيل تمزيق جسد سائق فى أبوالنمرس

تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدى فى سب جيهان العراقية

اشتعال سيارة مواد بترولية أمام مدينة الضبعة.. والدفاع المدنى يهرع لإخماد الحريق

تدخل الأمن.. أسرة مريض تتشاجر مع العاملين بمستشفى إمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل